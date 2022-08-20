Мінлива хмарність і спека до +31: прогноз погоди на завтра

Так, у неділю на заході денна температура підвищиться до 26-31 градуса вище нуля. На сході, півдні і в центрі країни вдень очікується від 29 до 30 градусів з позначкою плюс. Температура на півночі складе +25...+28 градусів.

У той же час в північних регіонах, Харкові та Ужгороді очікуються невеликі дощі.

Вночі стовпчик термометра в Україні коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла.

Фото: прогноз погоди в Україні на 21 серпня (meteo.gov.ua)