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Переменная облачность и жара до +31: прогноз погоды на завтра

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Киев, Суббота 20 августа 2022 16:02
Переменная облачность и жара до +31: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 21 августа ожидается переменная облачность и жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине 21 августа ожидается переменная облачность. Лишь в северных областях пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в воскресенье на западе дневная температура повысится до 26-31 градуса выше нуля. На востоке, юге и в центре страны днем ожидается от 29 до 30 градусов с отметкой плюс. Температура на севере составит +25...+28 градусов.

В тоже время в северных регионах, Харькове и Ужгороде ожидаются небольшие дожди.

Ночью столбик термометра в Украине будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла.

Переменная облачность и жара до +31: прогноз погоды на завтраФото: прогноз погоды в Украине на 21 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в Одессе 16 августа прошел сильный ливень, вместе с которым падал и град. Такой летний дождь обернулся для города настоящей катастрофой.

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