Переменная облачность и жара до +31: прогноз погоды на завтра
В Украине 21 августа ожидается переменная облачность. Лишь в северных областях пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, в воскресенье на западе дневная температура повысится до 26-31 градуса выше нуля. На востоке, юге и в центре страны днем ожидается от 29 до 30 градусов с отметкой плюс. Температура на севере составит +25...+28 градусов.
В тоже время в северных регионах, Харькове и Ужгороде ожидаются небольшие дожди.
Ночью столбик термометра в Украине будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла.
Фото: прогноз погоды в Украине на 21 августа (meteo.gov.ua)
Напомним, в Одессе 16 августа прошел сильный ливень, вместе с которым падал и град. Такой летний дождь обернулся для города настоящей катастрофой.
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