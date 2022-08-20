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Мінлива хмарність і спека до +31: прогноз погоди на завтра

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Київ, Субота 20 серпня 2022 16:02
Мінлива хмарність і спека до +31: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 21 серпня очікується мінлива хмарність і спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні 21 серпня очікується мінлива хмарність. Лише в північних областях пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у неділю на заході денна температура підвищиться до 26-31 градуса вище нуля. На сході, півдні і в центрі країни вдень очікується від 29 до 30 градусів з позначкою плюс. Температура на півночі складе +25...+28 градусів.

У той же час в північних регіонах, Харкові та Ужгороді очікуються невеликі дощі.

Вночі стовпчик термометра в Україні коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла.

Мінлива хмарність і спека до +31: прогноз погоди на завтраФото: прогноз погоди в Україні на 21 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Одесі 16 серпня пройшла сильна злива, разом з яким падав і град. Такий літній дощ обернувся для міста справжньою катастрофою.

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