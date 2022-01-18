Переменная облачность и усиление морозов: прогноз погоды на завтра

Прогноз во всех областях

В Украине 19 января ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег возможен ночью на севере и востоке, а также в Херсонской области и Крыму.

На всей территории страны ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В западных и северных регионах с переходом на юго-западный. На дорогах местами возможна гололедица.

Температура воздуха 17 января будет снижаться и составит:

на западе днем от -1 до +2, ночью от -8 до -4, в Карпатах днем 4-9, ночью - 9-14 мороза;

на севере днем от -5 до -7, ночью от -9 до -11;

на востоке днем от 0 до -7, ночью от -5 до -7;

на юге днем от 0 до +2, ночью от -4 до -7;

в центре днем от -1 до +2, ночью от -6 до -10.

Фото: погода в Украине 19 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве 19 января синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8, днем - от -0 до -2 градусов.

Фото: погода в Киеве 19 января (meteo.gov.ua)