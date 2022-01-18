Переменная облачность и усиление морозов: прогноз погоды на завтра

В среду, 19 января, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью в нескольких областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -14 до +2 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине 19 января ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег возможен ночью на севере и востоке, а также в Херсонской области и Крыму.
На всей территории страны ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В западных и северных регионах с переходом на юго-западный. На дорогах местами возможна гололедица.
Температура воздуха 17 января будет снижаться и составит:
Фото: погода в Украине 19 января (meteo.gov.ua)
В Киеве 19 января синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8, днем - от -0 до -2 градусов.
Фото: погода в Киеве 19 января (meteo.gov.ua)
Напомним, накануне синоптики дали прогноз погоды в Украине на Крещение.
Отметим, ранее непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях.