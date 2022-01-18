Ветер ослабнет, но резко похолодает: синоптик дала новый прогноз погоды

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на Крещение. Завтра в Украине резко похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу синоптика.

Ближайшей ночью температура воздуха в Украине снизится до -4-9 градусов, а на северо-востоке даже составит -10-15 градусов. Днем на Крещение ожидается -2-5 градусов, в Полтавской, Сумской, Харьковской областях -5-8 градусов.

"Никаких серьезных осадков завтра не будет, только в восточной части полетает праздничный снег. На дорогах - гололед, на трассах - соль и каша, на тротуарах - всего понемногу", - сообщила синоптик.

В Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен, морозец - будет. Ночью до -8 градусов, днем -1-3 градуса. Гололедица.