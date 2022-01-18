Мінлива хмарність і посилення морозів: прогноз погоди на завтра

Прогноз у всіх областях

В Україні 19 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг можливий вночі на півночі та сході, а також у Херсонській області та Криму.

На всій території країни очікується північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду. У західних і північних регіонах з переходом на південно-західний. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Температура повітря 17 січня знижуватиметься і становитиме:

на заході вдень від -1 до +2, вночі від -8 до -4, в Карпатах вдень 4-9, вночі - 9-14 морозу;

на півночі вдень від -5 до -7, вночі від -9 до -11;

на сході вдень від 0 до -7, вночі від -5 до -7;

на півдні вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -7;

у центрі вдень від -1 до +2, вночі від -6 до -10.

Фото: погода в Україні 19 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві 19 січня синоптики очікують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від -6 до -8, вдень - від -0 до -2 градусів.

Фото: погода в Києві 19 січня (meteo.gov.ua)