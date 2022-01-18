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Мінлива хмарність і посилення морозів: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 19 січня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі в декількох областях очікується невеликий сніг. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -14 до + 2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В Україні 19 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг можливий вночі на півночі та сході, а також у Херсонській області та Криму.

На всій території країни очікується північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду. У західних і північних регіонах з переходом на південно-західний. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Температура повітря 17 січня знижуватиметься і становитиме:

  • на заході вдень від -1 до +2, вночі від -8 до -4, в Карпатах вдень 4-9, вночі - 9-14 морозу;
  • на півночі вдень від -5 до -7, вночі від -9 до -11;
  • на сході вдень від 0 до -7, вночі від -5 до -7;
  • на півдні вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -7;
  • у центрі вдень від -1 до +2, вночі від -6 до -10.

Фото: погода в Україні 19 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві 19 січня синоптики очікують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від -6 до -8, вдень - від -0 до -2 градусів.

Фото: погода в Києві 19 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні синоптики дали прогноз погоди в Україні на Водохреща.

Зазначимо, раніше негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях.

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