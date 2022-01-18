Мінлива хмарність і посилення морозів: прогноз погоди на завтра

У середу, 19 січня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі в декількох областях очікується невеликий сніг. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -14 до + 2 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні 19 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг можливий вночі на півночі та сході, а також у Херсонській області та Криму.
На всій території країни очікується північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду. У західних і північних регіонах з переходом на південно-західний. На дорогах місцями можлива ожеледиця.
Температура повітря 17 січня знижуватиметься і становитиме:
Фото: погода в Україні 19 січня (meteo.gov.ua)
У Києві 19 січня синоптики очікують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від -6 до -8, вдень - від -0 до -2 градусів.
Фото: погода в Києві 19 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, напередодні синоптики дали прогноз погоди в Україні на Водохреща.
Зазначимо, раніше негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях.