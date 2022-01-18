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Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях

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Украина, Вторник 18 января 2022 08:12
Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях Фото: непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погоды остались без света 349 населенных пунктов. В частности, отключения зафиксированы в десяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Обесточенные регионы

По состоянию на утро,18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях:

  • Киевская - 93,
  • Житомирская - 68,
  • Тернопольская - 57,
  • Черниговская - 42,
  • Львовская - 31,
  • Хмельницкая - 29,
  • Черновицкая - 18,
  • Кировоградская - 6,
  • Закарпатская - 3,
  • Волынская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Последствия непогоды

Ивано-Франковская область

17 января в с. Загайполь Коломыйского района в результате шквального ветра повреждена крыша дома культуры на площади 30 м2. Жертв и пострадавших нет.

Черновицкая область

17 января из-за сильного ветра повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания в г. Черновцы.

Кроме того, повреждены крыши школы в с. Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области распилили и убрали 3 поваленных дерева.

Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня ожидаются снегопады. Ночью похолодает до -6 градусов мороза.

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