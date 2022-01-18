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Переменная облачность и усиление морозов: прогноз погоды на завтра

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Киев, Вторник 18 января 2022 20:00
Переменная облачность и усиление морозов: прогноз погоды на завтра Фото: погода в Украине на 19 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 19 января, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Ночью в нескольких областях ожидается небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -14 до +2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Украине 19 января ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег возможен ночью на севере и востоке, а также в Херсонской области и Крыму.

На всей территории страны ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В западных и северных регионах с переходом на юго-западный. На дорогах местами возможна гололедица.

Температура воздуха 17 января будет снижаться и составит:

  • на западе днем от -1 до +2, ночью от -8 до -4, в Карпатах днем 4-9, ночью - 9-14 мороза;
  • на севере днем от -5 до -7, ночью от -9 до -11;
  • на востоке днем от 0 до -7, ночью от -5 до -7;
  • на юге днем от 0 до +2, ночью от -4 до -7;
  • в центре днем от -1 до +2, ночью от -6 до -10.

Переменная облачность и усиление морозов: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине 19 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве 19 января синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8, днем - от -0 до -2 градусов.

Переменная облачность и усиление морозов: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве 19 января (meteo.gov.ua)

Напомним, накануне синоптики дали прогноз погоды в Украине на Крещение.

Отметим, ранее непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях.

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Погода в Украине Укргидометцентр
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