ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінлива хмарність і посилення морозів: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 січня 2022 20:00
Мінлива хмарність і посилення морозів: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні на 19 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 19 січня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі в декількох областях очікується невеликий сніг. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -14 до + 2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В Україні 19 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг можливий вночі на півночі та сході, а також у Херсонській області та Криму.

На всій території країни очікується північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду. У західних і північних регіонах з переходом на південно-західний. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Температура повітря 17 січня знижуватиметься і становитиме:

  • на заході вдень від -1 до +2, вночі від -8 до -4, в Карпатах вдень 4-9, вночі - 9-14 морозу;
  • на півночі вдень від -5 до -7, вночі від -9 до -11;
  • на сході вдень від 0 до -7, вночі від -5 до -7;
  • на півдні вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -7;
  • у центрі вдень від -1 до +2, вночі від -6 до -10.

Мінлива хмарність і посилення морозів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 19 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві 19 січня синоптики очікують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від -6 до -8, вдень - від -0 до -2 градусів.

Мінлива хмарність і посилення морозів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 19 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні синоптики дали прогноз погоди в Україні на Водохреща.

Зазначимо, раніше негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік