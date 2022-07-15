Переменная облачность, дожди и грозы: какой будет погода в Украине завтра

В субботу, 16 июля, в Украине ожидается переменная облачность. При этом в большинстве областей прогнозируется кратковременный дождь и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

В северных, западных, Винницкой и Черкасской областях будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, при этом днем оживляется +21 +26 градусов.

На остальной территории страны прогнозируется местами кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха ночью +15 +20, а днем +27 +32 градуса.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, скорость которого составит 5-10 м/с.