ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переменная облачность, дожди и грозы: какой будет погода в Украине завтра

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 13:01
Переменная облачность, дожди и грозы: какой будет погода в Украине завтра Фото: в Украине завтра ожидается переменная облачность, дожди и грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 16 июля, в Украине ожидается переменная облачность. При этом в большинстве областей прогнозируется кратковременный дождь и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

В северных, западных, Винницкой и Черкасской областях будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, при этом днем оживляется +21 +26 градусов.

На остальной территории страны прогнозируется местами кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха ночью +15 +20, а днем +27 +32 градуса.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Переменная облачность, дожди и грозы: какой будет погода в Украине завтра

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, местами шквалы.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ожидать украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года