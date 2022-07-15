Мінлива хмарність, дощі та грози: якою буде погода в Україні завтра

У суботу, 16 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. При цьому в більшості областей прогнозується короткочасний дощ і грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook .

У північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях буде без опадів. Температура повітря вночі складе + 9 +14 градусів, при цьому вдень пожвавлюється +21 + 26 градусів.

На решті території країни прогнозується місцями короткочасний дощ і грози. Температура повітря вночі +15 +20, а вдень +27 +32 градуси.

Вітер в Україні буде переважно північно-західний, швидкість якого становитиме 5-10 м/с.