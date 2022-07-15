ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украину снова накроют грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 07:00
Украину снова накроют грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В большинстве областей Украины сегодня, 15 июля, ожидаются дожди с грозами, местами шквалы. При этом столбики термометров в среднем покажут до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и центральных областях пройдут грозовые дожди. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 20 м/с.

На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +22 +24 градуса;
  • на западе ночью +13 +17 градусов, а днем +21 +25;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +27 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +16, днем +26 +28 градусов.

Украину снова накроют грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется дождь, местами грозы. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +21+23.

Украину снова накроют грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ожидать украинцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года