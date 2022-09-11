Перелом в войне произойдет в момент падения Луганска и Донецка, а с ними и Крыма, - Подоляк

Переломный момент в войне России против Украины произойдет, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире российского телеканала "Дождь".
Украинское командование считает Херсонское направление одним из ключевых в нынешнем контрнаступлении Вооруженных сил.
"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал Подоляк.
Советник главы ОП также назвал Луганское направление важным. Он считает, что перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк.
"Крыма как такового как оборонительного узла нет. Как только падает Донецк и Луганск - из Крыма все уходят", - сказал он.
Кроме того, Подоляк считает, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после успешных территориальных достижений нашей страны. Тогда Украина выставит свои ультимативные, очень жесткие требования.
"Я думаю, к этому времени произойдет некоторое обновление политической элиты в Российской Федерации, и я думаю, что эти требования будут шокирующими для России", - сказал Подоляк.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что из-за наступления ВСУ россияне выезжают из городов области, которые были оккупированны еще с 2014 года.
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