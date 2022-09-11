Перелом у війні відбудеться в момент падіння Луганська і Донецька, а з ними і Криму, - Подоляк

Українське командування вважає Херсонський напрямок одним з ключових у нинішньому контрнаступі Збройних сил.

"Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії з блокування коридору в Крим - ну, і відповідно з проведення спеціальних операцій вже в Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємося", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП також назвав Луганський напрямок важливим. Він вважає, що перелом у війні відбудеться, коли українські військові звільнять Луганськ і Донецьк.

"Криму як такого як оборонного вузла немає. Як тільки падає Донецьк і Луганськ - з Криму всі йдуть", - сказав він.

Крім того, Подоляк вважає, що мирні переговори між Україною і Росією можуть початися тільки після успішних територіальних досягнень нашої країни. Тоді Україна виставить свої ультимативні, дуже жорсткі вимоги.

"Я думаю, до цього часу відбудеться деяке оновлення політичної еліти в Російській Федерації, і я думаю, що ці вимоги будуть шокуючими для Росії", - сказав Подоляк.