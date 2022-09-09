Перелом или нет? Эксперт оценил, насколько важным является освобождение Балаклеи

По его мнению, деоккупация Балаклеи - это все-таки более в медийном смысле является очень-очень мощной победой.

"Освобождение любого населенного пункта, тем более такой большой город как Балаклея, очень важно в плане морального духа и развития вообще операции в Харьковской области и тому подобное. Но говорить, что это таки себе "перелом" на фронте я бы не стал говорить. Дальше у нас наступление на Изюм и Купянск", - пояснил изданию Жирохов.

Освобождение Балаклеи

Напомним, что вчера, 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал видео, на котором боец ВСУ подтверждает освобождение.

Стоит отметить, что сегодня в утренней сводке Генштаб сообщил, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении, а за 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

При этом ранее стало известно, что украинские военные освободили уже более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

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