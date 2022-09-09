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Перелам чи ні? Експерт оцінив, наскільки важливим є звільнення Балаклії

Фото: говорити про перелам після звільнення Балаклії не варто (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Звільнення міста Балаклії (Харківська область) від окупантів безумовно є важливим для України. Однак говорити про "перелам" ще зарано.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

На його думку, деокупація Балаклії - це все-таки більш в медійному сенсі є дуже-дуже потужна перемога.

"Звільнення будь-якого населеного пункту, тим паче таке велике місто як Балаклія, дуже важливе в плані морального духу та розвитку взагалі операції в Харківській області тощо. Але говорити, що це таки собі "перелам" на фронті я б не став говорити. Далі в нас наступ на Ізюм та Куп'янськ", - пояснив виданню Жирохов.

Звільнення Балаклії

Нагадаємо, що вчора, 8 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію міста Балаклії Харківської області від російських військ та оприлюднив відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення.

Варто зазначити, що сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

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