Перекрытые дороги и накаленная обстановка: в Молдове требуют отставку правительства

Фото: протесты в Молдове (newsmaker.md)

Ветераны войны на Днестре требуют переговоров с премьер-министром

В центре Кишинева (Молдова) ветераны войны в Приднестровье с требованием отставки правительства перекрыли дороги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавские СМИ.

Сообщается, что протестующие в центре Кишинева перекрыли площадь Великого национального собрания, улицы Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Они требуют переговоров с премьером Ионом Кику в присутствии журналистов. При этом представители правительства пока согласны только на закрытые переговоры.

По состоянию на 18:00 по Киеву манифестанты согласились временно разблокировать улицы. Они объявили, что до 18:30 у Кику есть шанс выйти к ним на переговоры на их условиях. При этом, если через полчаса премьер не выполнит обещание, дороги снова перекроют.

Фото: протесты в Молдове (newsmaker.md)

Протест ветеранов конфликта на Днестре перед правительством. Стрим NM Опубліковано NewsMaker.md Понеділок, 2 березня 2020 р.

Отметим, сегодня в Кишиневе целый день продолжается антиправительственный протест. Ветераны войны на Днестре пришли на акции с требованием отправить в отставку правительство и министра иностранных дел Аурелиу Чокоя. Участники протеста скандируют "Мы - народ, Додон - предатель", "Кику на мусорку, вместе с Чокоем", "Долой Додона", "Долой правительство".

Напомним, сегодня ветераны войны на Днестре штурмовали здание правительства Молдовы. Им не удалось попасть в здание, так как протестующих оттеснили силовики. Здание правительства охраняет спецназ.

Протесты в Молдове проходят на фоне скандального заявления министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, который ранее выступил с оправданием оккупации Приднестровья. В частности, он заявлял, что Россия в 90-х якобы остановила кровопролитие.