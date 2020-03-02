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В Молдове ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание правительства

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 12:41
В Молдове ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание правительства
Фото: протесты в Молдове (newsmaker.md)

Ветераны требуют отправить правительство в отставку

В Кишиневе (Молдова) несколько тысяч ветеранов войны в Приднестровье штурмуют здание правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что сегодня несколько тысяч ветеранов войны на Днестре вышли на антиправительственный протест с требованием отставки молдавского Кабинета министров. Правоохранители на входе в здание правительства согласились пропустить представителей протестующих, однако большая часть манифестантов не согласна.

После этого протестующие разбили стекло на входной двери в здание правительства и попытались его штурмовать. Однако полиция усилила кордоны и теперь манифестантов от здания отделяют отряды спецназа.

Протестующие скандируют: "Мы - народ, Додон - предатель", "Долой Додона" и "Долой правительство".

В Молдове ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание правительства

Фото: протесты в Молдове (newsmaker.md)

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте Молдовы парламентские фракции партий "Платформа Достоинство и правда" (DA) и "Действие и солидарность" (PAS) потребовали уволить министра иностранных дел Аурелиу Чокоя за оправдание оккупации Приднестровья.

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