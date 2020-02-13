ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Молдове требуют уволить главу МИД за оправдание оккупации Приднестровья

Новости » Политика     13.02.2020 - 17:02
В Молдове требуют уволить главу МИД за оправдание оккупации Приднестровья
Фото: Аурелиу Чокой (newsmaker)

Глава МИД Молдовы заявил, что Россия оккупацией "остановила кровопролитие"

В парламенте Молдовы парламентские фракции партий "Платформа Достоинство и правда" (DA) и "Действие и солидарность" (PAS) потребовали уволить министра иностранных дел Аурелиу Чокоя за оправдание оккупации Приднестровья. Об этом пишет местное издание Newsmaker.

Сообщается, что инициатива связана с заявлением Чокоя о том, что российская армия оккупацией Приднестровья "остановила кровопролитие". Согласно процедуре, парламент должен рассмотреть поданную резолюцию в течение 14 дней.

На прошлой неделе Чокой на пресс-конференции заявил, что конфликт 1992 года на Днестре был спровоцирован сепаратистами.

"И, если говорить по фактам, армия Российской Федерации, размещенная в приднестровском регионе, тогда вмешалась, чтобы остановить кровопролитие", - подчеркнул он.

Позже Чокой заявил, что СМИ вырвали из контекста и исказили его заявление.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о готовности предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. Он добавил, что на переговорах стороны должны признать совместное будущее.

На границе с Молдовой задержали разыскиваемого Интерполом иностранца
Новости Украины МолдоваПриднестровье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь