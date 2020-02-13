В Молдове требуют уволить главу МИД за оправдание оккупации Приднестровья

Фото: Аурелиу Чокой (newsmaker)

Глава МИД Молдовы заявил, что Россия оккупацией "остановила кровопролитие"

В парламенте Молдовы парламентские фракции партий "Платформа Достоинство и правда" (DA) и "Действие и солидарность" (PAS) потребовали уволить министра иностранных дел Аурелиу Чокоя за оправдание оккупации Приднестровья. Об этом пишет местное издание Newsmaker.

Сообщается, что инициатива связана с заявлением Чокоя о том, что российская армия оккупацией Приднестровья "остановила кровопролитие". Согласно процедуре, парламент должен рассмотреть поданную резолюцию в течение 14 дней.

На прошлой неделе Чокой на пресс-конференции заявил, что конфликт 1992 года на Днестре был спровоцирован сепаратистами.

"И, если говорить по фактам, армия Российской Федерации, размещенная в приднестровском регионе, тогда вмешалась, чтобы остановить кровопролитие", - подчеркнул он.

Позже Чокой заявил, что СМИ вырвали из контекста и исказили его заявление.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о готовности предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. Он добавил, что на переговорах стороны должны признать совместное будущее.