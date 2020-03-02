Перекриті дороги і напружена обстановка: в Молдові вимагають відставку уряду

Фото: протести в Молдові (newsmaker.md)

Ветерани війни на Дністрі вимагають переговорів з прем'єр-міністром

У центрі Кишинева (Молдова) ветерани війни в Придністров'ї з вимогою відставки уряду перекрили дороги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавські ЗМІ.

Повідомляється, що протестувальники в центрі Кишинева перекрили площу Великого національного зібрання, вулиці Пушкіна і Бенулеску-Бодоні. Вони вимагають переговорів з прем'єром Іоном Кіку у присутності журналістів. При цьому представники уряду поки згодні тільки на закриті переговори.

Станом на 18:00 за Києвом маніфестанти погодилися тимчасово розблокувати вулиці. Вони оголосили, що до 18:30 у Кіку є шанс вийти до них на переговори на умовах їх. При цьому, якщо через півгодини прем'єр не виконає обіцянку, знову перекриють дороги.

Фото: протести в Молдові (newsmaker.md)

Протест ветеранів конфлікту на Дністрі перед урядом. Стрім NM Опубліковано NewsMaker.md Понеділок, 2 березня 2020 р.

Відзначимо, сьогодні в Кишиневі цілий день триває антиурядовий протест. Ветерани війни на Дністрі прийшли на акції з вимогою відправити у відставку уряд та міністра закордонних справ Ауреліо Чокоя. Учасники протесту скандують "Ми - народ, Додон - зрадник", "Кіку на смітник, разом з Чокоєм", "Геть Додона", "Геть уряд".

Нагадаємо, сьогодні ветерани війни на Дністрі штурмували будівлю уряду Молдови. Їм не вдалося потрапити в будівлю, бо силовики відтіснили протестувальників. Будівлю уряду охороняє спецназ.

Протести в Молдові проходять на тлі скандальної заяви міністра закордонних справ Ауреліо Чокоя, який раніше виступив з виправданням окупації Придністров'я. Зокрема, він заявляв, що Росія у 90-х нібито зупинила кровопролиття.