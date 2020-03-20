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Перекрытие центра города и остановка общественного транспорта: в Мукачево усилили карантин

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 13:56
Перекрытие центра города и остановка общественного транспорта: в Мукачево усилили карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Центральная часть города перекрывается на выходные

В Мукачево в связи с карантинными мерами прекращают работу общественного транспорта, закрывают торговые центры и на выходные перекрывают центр. Об этом сообщил городской глава Андрей Балога, передает местное издание "Закарпаття онлайн".

Как он отметил, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС одобрили дополнительные карантинные меры на территории Мукачевской городской ОТГ.

"Прежде всего прекращаем работу всех торговых центров. Условия карантина должны придерживаться все заведения и учреждения, без исключения и это принципиальное решение. Завтра прекращает работу общественный транспорт города. Центральная часть города перекрывается на выходные. Правоохранителям и управлению муниципальной инспекции поручено контролировать карантинные мерыв городе", - отмечает он.

Напомним, в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что сегодня соберется внеочередное заседание Кабмина. По его словам, правительство утвердит перечень товаров, которые будут закупать без тендеров во время карантина в Украине.

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