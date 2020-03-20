Чрезвычайную ситуацию ввели в Днепропетровской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайную ситуацию ввели из-за коронавируса

В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает местное издание "Наше місто".

Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", - сказал глава облсовета Святослав Олейник.

Сейчас чрезвычайную ситуацию объявили еще в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

Отметим, в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.