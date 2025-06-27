Перекривали міст та гасили пожежі: у РФ пожалілись на нічну атаку дронів

Територію Росії сьогодні вночі, 27 червня, атакували десятки ударних дронів. Зазначається, що сили ППО армії РФ нібито ліквідували 39 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.
За даними відомства, 19 безпілотників збили над Ростовською областю, 13 – над Волгоградською, чотири – над тимчасово окупованим Кримом, по одному – над Білгородською, Брянською та Самарською областями.
Повідомляється, що у Волгоградській області РФ для знищення уламків ударного безпілотника обмежували рух мостом через річку Дон у Калачівському районі, пожежники також гасили ділянки сухої трави, що загорілися.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що у Новокуйбишевську безпілотники атакувати промислове підприємство, постраждалих нібито немає.
У Ростовській та Брянській областях нібито обійшлося без постраждалих та руйнувань. Також Росавіація вночі вводила обмеження на роботу аеропортів Волгограда, Самари та Саратова.
Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що по підприємству "ВНДІР-Прогрес", де виробляють компоненти для російських ракет, дронів і керованих авіабомб, вдарили дрони. Завод розташований у Чебоксарах.
Унаслідок атаки виробництво на заводі тимчасово призупинили.
Також повідомлялось, що в четвер, 26 червня, безпілотники атакували склади ракетного палива в Брянську. Внаслідок удару почалася пожежа. Причиною вибуху і пожеж стала атака українських дронів "Бобер", "Баклан" і "Обрій" на склад 1061 центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у Брянську.
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