Перекривали міст та гасили пожежі: у РФ пожалілись на нічну атаку дронів

За даними відомства, 19 безпілотників збили над Ростовською областю, 13 – над Волгоградською, чотири – над тимчасово окупованим Кримом, по одному – над Білгородською, Брянською та Самарською областями.

Які наслідки ударів

Повідомляється, що у Волгоградській області РФ для знищення уламків ударного безпілотника обмежували рух мостом через річку Дон у Калачівському районі, пожежники також гасили ділянки сухої трави, що загорілися.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що у Новокуйбишевську безпілотники атакувати промислове підприємство, постраждалих нібито немає.

У Ростовській та Брянській областях нібито обійшлося без постраждалих та руйнувань. Також Росавіація вночі вводила обмеження на роботу аеропортів Волгограда, Самари та Саратова.