Перекрывали мост и тушили пожары: в РФ пожаловались на ночную атаку дронов

Территорию России сегодня ночью, 27 июня, атаковали десятки ударных дронов. Отмечается, что силы ПВО армии РФ якобы ликвидировали 39 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 19 беспилотников сбили над Ростовской областью, 13 - над Волгоградской, четыре - над временно оккупированным Крымом, по одному - над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
Сообщается, что в Волгоградской области РФ для уничтожения обломков ударного беспилотника ограничивали движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, пожарные также тушили загоревшиеся участки сухой травы.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске беспилотники атаковали промышленное предприятие, пострадавших якобы нет.
В Ростовской и Брянской областях якобы обошлось без пострадавших и разрушений. Также Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда, Самары и Саратова.
Напомним, 9 июня стало известно, что по предприятию "ВНИИР-Прогресс", где производят компоненты для российских ракет, дронов и управляемых авиабомб, ударили дроны. Завод расположен в Чебоксарах.
В результате атаки производство на заводе временно приостановили.
Также сообщалось, что в четверг, 26 июня, беспилотники атаковали склады ракетного топлива в Брянске. В результате удара начался пожар. Причиной взрыва и пожаров стала атака украинских дронов "Бобер", "Баклан" и "Горизонт" на склад 1061 центра материально-технического обеспечения ВС РФ в Брянске.
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