Перекрывали мост и тушили пожары: в РФ пожаловались на ночную атаку дронов

По данным ведомства, 19 беспилотников сбили над Ростовской областью, 13 - над Волгоградской, четыре - над временно оккупированным Крымом, по одному - над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Какие последствия ударов

Сообщается, что в Волгоградской области РФ для уничтожения обломков ударного беспилотника ограничивали движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, пожарные также тушили загоревшиеся участки сухой травы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске беспилотники атаковали промышленное предприятие, пострадавших якобы нет.

В Ростовской и Брянской областях якобы обошлось без пострадавших и разрушений. Также Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда, Самары и Саратова.