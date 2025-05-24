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"Перекладали 4 мовами": Кислиця розповів подробиці перемовин у Стамбулі

Фото: перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час перемовин у Стамбулі між Україною та Росією було організовано переклад одразу чотирма мовами. Завдяки цьому всі учасники змогли ефективно комунікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови МЗС Сергія Кислиці в ефірі телемарафону.

Перший заступник міністра закордонних справ України розповів подробиці перемовин української та російської делегацій у Стамбул.

За його словами, за організацію перекладу слід завдячувати турецькій стороні, яка відповідала за організацію цієї зустрічі.

"До честі турецької сторони, яка організовувала перемовини - вони були правильно організовані навіть з точки зору географії кімнати... Між нами й росіянами була достатня відстань. І, повертаючись до мови, був організований дуже якісний переклад - був переклад українською, російською, турецькою і, здається, англійською. І ми використовували й англійську, і українську - росіяни говорили російською", - розповів Кислиця.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Зауважимо, що 15 травня мала відбутись зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, однак попри домовленість, останній, на відміну від Зеленського, так і не прибув до Туреччини.

Проте, навіть попри відсутність Путіна на переговорах, зустріч української та російської делегацій все ж відбулась, просто на нижчих дипломатичних рівнях.

Вже 16 травня в Стамбулі відбулась зустріч, яка стала першим прямим контактом між країнами за три роки.

Дізнатись детальніше про переговори, можна в матеріалі РБК-Україна.

Новий раунд переговорів

Зауважимо, що днями президент Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію.

Зауважимо, що нещодавно у Зеленського розповіли про найактивніші країни Європи в питанні мирного процесу.

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