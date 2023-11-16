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Перекидували "товар" через паркан. Поліція викрила наркотрафік до Київського СІЗО

Четвер 16 листопада 2023 18:20
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Перекидували "товар" через паркан. Поліція викрила наркотрафік до Київського СІЗО Фото: Поліція викрила наркотрафік до Київського СІЗО (facebook.com/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці викрили наркотрафік до Київського СІЗО, який організував так званий "смотрящий" та троє його знайомих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Києва.

Що сталось

Організатором схеми виявився так званий "смотрящий", який перебував в ізоляторі. Йому допомагали троє знайомих з волі, з якими він раніше відбував покарання.

Знайомі "смотрящего" формували "замовлення" й передавали їх до ізолятора, перекидаючи через паркан.

Фото: Поліція викрила наркотрафік до Київського СІЗО (facebook.com/UA_National_Police)

На території СІЗО пакунки підбирав один з учасників банди й за вказівкою організатора розповсюджував серед арештантів.

"Наприкінці травня поліцейські спільно з працівниками Київського СІЗО затримали одного з постачальників одразу після перекидання на територію СІЗО чергового пакунку. Тоді йому, організатору та ще одному учасникові - арештанту - повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.

Що загрожує

Усім затриманим оголосили про підозру за:

  • ч. 2 ст. 255-1 - встановлення або поширення злочинного впливу в слідчих ізоляторах,
  • ч. 2 та 3 ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
  • ч. 3 та 4 ст. 321 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Підозрюваним загрожує від 5-и до 12-и років позбавлення волі. Зокрема "смотрящий" може провести до 15 років за решіткою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків й психотропів. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.

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