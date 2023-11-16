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Перебрасывали "товар" через забор. Полиция разоблачила наркотрафик в Киевский СИЗО

Четверг 16 ноября 2023 18:20
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Перебрасывали "товар" через забор. Полиция разоблачила наркотрафик в Киевский СИЗО Фото: Полиция разоблачила наркотрафик в Киевское СИЗО (facebook.com/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители разоблачили наркотрафик в Киевский СИЗО, который организовал так называемый "смотрящий" и трое его знакомых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Киева.

Что случилось

Организатором схемы оказался так называемый "смотрящий", который находился в изоляторе. Ему помогали трое знакомых с воли, с которыми он ранее отбывал наказание.

Знакомые "смотрящего" формировали "заказы" и передавали их в изолятор, перебрасывая через забор.

Фото: Полиция разоблачила наркотрафик в Киевское СИЗО (facebook.com/UA_National_Police)

На территории СИЗО пакеты подбирал один из участников банды и по указанию организатора распространял среди арестантов.

"В конце мая полицейские совместно с работниками Киевского СИЗО задержали одного из поставщиков сразу после переброски на территорию СИЗО очередного пакета. Тогда ему, организатору и еще одному участнику - арестанту - сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба.

Что грозит

Всем задержанным объявили о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 255-1 - установление или распространение преступного влияния в следственных изоляторах,
  • ч. 2 и 3 ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • ч. 3 и 4 ст. 321 - незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств.

Подозреваемым грозит от 5-и до 12-и лет лишения свободы. В частности "смотрящий" может провести до 15 лет за решеткой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн гривен ежемесячно.

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