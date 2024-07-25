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Перекидають техніку і забивають палі. З'явились фото укріплення Керченського мосту

Фото: окупанти укріплюють Керченський міст (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти значно посилюють оборону Керченського мосту, який поєднує півострів Крим з материковою частиною РФ. Наразі у напрямку стратегічної переправи масово спрямовані військово-технічні засоби, а її конструкцію намагаються загородити спеціальною спорудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням моніторингову групу "Кримський вітер" та на рух опору "АТЕШ".

Як повідомлялось вчора, в Керчі будують укріплення біля мосту через протоку. Моніторингова група зазначає, що сьогодні з'явилось фото цього будівництва. 

"Будують капітально, забивають у дно палі. Місце будівництва показано червоною лінією на карті", - йдеться в повідомленні

 Фото: будівництво укріплень вздовж Керченського мосту (t.me/Crimeanwind)

Як констатують партизани, на сьогодні окупанти активно перекидують вцілілі установки ППО, авіацію, РЛС і всі військові об'єкти із західної частини Криму.

"Нафтосховища вже порожніють, а дістати паливо навіть місцевому населенню фактично неможливо. Склади БК переміщуються на схід і розміщуються поблизу Керченського мосту", - йдеться в повідомленні.

Водночас рух опору зазначає, що загарбникам вдається прикривати лише один район півострова через катастрофічний брак систем ППО.

Фото: карта перекидування техніки РФ у Криму в сторону Керченського мосту (t.me/atesh_ua)

 

Керченський міст

Нагадаємо, окупанти побудували міст через Керченську протоку, яка з'єднала Крим з РФ після окупації півострова у 2014 році. Росіяни використовують його для постачання своїх військ у війні проти України.

Як повідомляло РБК-Україна, російські війська будують укріплення біля Кримського мосту.

Напередодні стало відомо, що загарбники продовжують збільшувати кількість барж біля стратегічної переправи РФ для її захисту.

Крім того, загарбники встановили другу лінію бонових загорож біля Керченського мосту з 21 баржі

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