Перебрасывают технику и забивают сваи. Появились фото укрепления Керченского моста

Оккупанты значительно усиливают оборону Керченского моста, объединяющего полуостров Крым с материковой частью РФ. В направлении стратегической переправы массово направлены военно-технические средства, а ее конструкцию пытаются загородить специальным сооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Крымский ветер " и на движение сопротивления " АТЕШ ".

Как сообщалось вчера, в Керчи строят укрепления у моста через пролив. Мониторинговая группа отмечает, что сегодня появилось фото этого строительства.

"Строят капитально, забивают в дно сваи. Место постройки показано красной линией на карте", - говорится в сообщении.

Фото: строительство укреплений вдоль Керченского моста (t.me/Crimeanwind)

Как констатируют партизаны, на сегодняшний день оккупанты активно опрокидывают уцелевшие установки ПВО, авиацию, РЛС и все военные объекты из западной части Крыма.

"Нефтехранилища уже пустеют, а достать топливо даже местному населению фактически невозможно. Склады БК перемещаются на восток и размещаются вблизи Керченского моста", - говорится в сообщении.

В то же время движение сопротивления отмечает, что захватчикам удается прикрывать только один район полуострова из-за катастрофической нехватки систем ПВО.

Фото: карта опрокидывания техники РФ в Крыму в сторону Керченского моста (t.me/atesh_ua)