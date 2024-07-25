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Перебрасывают технику и забивают сваи. Появились фото укрепления Керченского моста

Украина, Четверг 25 июля 2024 10:45
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Перебрасывают технику и забивают сваи. Появились фото укрепления Керченского моста Фото: Фото: оккупанты укрепляют Керченский мост (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты значительно усиливают оборону Керченского моста, объединяющего полуостров Крым с материковой частью РФ. В направлении стратегической переправы массово направлены военно-технические средства, а ее конструкцию пытаются загородить специальным сооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Крымский ветер " и на движение сопротивления "АТЕШ".

Как сообщалось вчера, в Керчи строят укрепления у моста через пролив. Мониторинговая группа отмечает, что сегодня появилось фото этого строительства.

"Строят капитально, забивают в дно сваи. Место постройки показано красной линией на карте", - говорится в сообщении.

Фото: строительство укреплений вдоль Керченского моста (t.me/Crimeanwind)

Как констатируют партизаны, на сегодняшний день оккупанты активно опрокидывают уцелевшие установки ПВО, авиацию, РЛС и все военные объекты из западной части Крыма.

"Нефтехранилища уже пустеют, а достать топливо даже местному населению фактически невозможно. Склады БК перемещаются на восток и размещаются вблизи Керченского моста", - говорится в сообщении.

В то же время движение сопротивления отмечает, что захватчикам удается прикрывать только один район полуострова из-за катастрофической нехватки систем ПВО.

Перебрасывают технику и забивают сваи. Появились фото укрепления Керченского мостаФото: карта опрокидывания техники РФ в Крыму в сторону Керченского моста (t.me/atesh_ua)

Керченский мост

Напомним, оккупанты построили мост через Керченский пролив, который соединил Крым с РФ после оккупации полуострова в 2014 году. Россияне используют его для снабжения своих войск в войне против Украины.

Как сообщало РБК-Украина, российские войска строят укрепление у Крымского моста.

Накануне стало известно, что захватчики продолжают увеличивать количество барж у стратегической переправы РФ для ее защиты.

Кроме того, захватчики установили вторую линию боновых изгородей возле Керченского моста из 21 баржи.

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Крым Керченский мост партизаны
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