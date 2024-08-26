Переброска войск Беларуси на украинскую границу: пограничники оценили угрозу

На белорусской границе Украины ситуация остается неизменной. Украинские пограничники не наблюдают перемещения военной техники или личного состава в непосредственной близости к пограничной полосе.

"Нестандартных ситуаций непосредственно на нашей госгранице не отмечено. Тем не менее, подразделения разведки активно следят за ситуацией на территории Беларуси, чтобы быть готовыми к возможным изменениям и действиям с этой территории", - отметил он.

По его словам, несмотря на стабильную ситуацию на границе, белорусское направление остается угрожающим для Украины. Беларусь продолжает быть под влиянием России, которая давит на Минск, пытаясь привлечь белорусские силы к российской агрессии против Украины.

Демченко отметил, что Силы обороны пристально контролируют границу и пограничную зону с Беларусью.

"Мы укрепляем как линию границы, так и приграничье в фортификационном отношении, чтобы наши ребята имели возможности отразить любую атаку, кто бы к нам не попытался вторгнуться с территории Беларуси - то ли белорусские подразделения, то ли российские. Сейчас Россия не имеет на территории Беларуси достаточной группировки или сил, которые она могла бы привлечь для вторжения на территорию Украины", - добавил Демченко.