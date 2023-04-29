Перекази трудових мігрантів упали більш ніж на 10%: скільки надійшло в Україну з початку року

За даними НБУ, за березень 2023 року надійшло 1044 млн доларів, що на 3,4% більше, ніж роком у березні минулого року (1010 млн доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).