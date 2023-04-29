Переводы трудовых мигрантов упали более чем на 10%: сколько поступило в Украину с начала года

По данным НБУ, за март 2023 года поступило 1044 млн долларов, что на 3,4% больше, чем годом в марте прошлого года (1010 млн долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

По данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).