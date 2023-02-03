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НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 15:47
НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну Фото: приватні перекази у 2023 році становитимуть 16,4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).

На 2024 рік прогноз підвищений з 13,8 млрд доларів до 15,0 млрд доларів. У 2025 році очікується 14,8 млрд доларів.

НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2022 рік становив 13,073 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

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Національний банк України
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