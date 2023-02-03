НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну

Фото: приватні перекази у 2023 році становитимуть 16,4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).

На 2024 рік прогноз підвищений з 13,8 млрд доларів до 15,0 млрд доларів. У 2025 році очікується 14,8 млрд доларів.