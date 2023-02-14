У НБУ очікують збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну

Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів в Україну у 2023 році до 16 млрд доларів. Це пов’язано з тим, що люди будуть більше працевлаштовуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука в інтерв’ю виданню " Економічна правда ".

Як зазначив Ніколайчук, у 2022 році було зафіксоване досить незначне зниження переказів з-за кордону, приблизно на 7% до 13 млрд доларів.

"Ми вважаємо, що у 2023 році українці будуть активно працевлаштовуватися і матимуть змогу відправляти частину коштів в Україну. Враховуючи цей фактор, на 2023 рік закладаємо зростання переказів до 16 млрд доларів", - сказав він.

Витрати біженців

Заступник голови НБУ повідомив, що у другій половині 2022 року витрати українських мігрантів за кордоном становили в середньому 2 млрд доларів на місяць. Враховуючи трохи менші обсяги на початку року, загалом за рік ця сума становила близько 20 млрд доларів.

"На 2023 рік, враховуючи, що ми не очікуємо стрімкого повернення мігрантів додому, ми оцінюємо, що українці продовжать витрачати там по 2 млрд доларів на місяць, тобто за 2023 рік буде 24 млрд доларів",- сказав він.

Водночас Ніколайчук зазначив, що у статистиці враховуються всі витрати українців за кордоном, а джерела цих витрат можуть бути як з України, так і з країни, де вони перебувають. Тобто якщо людина переїхала до Польщі, працевлаштувалася там і отримує зарплату на картку місцевого банку, це враховується у статистиці, але має нейтральний ефект для платіжного балансу.