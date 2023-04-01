Перекази трудових мігрантів упали на 15%: скільки надійшло в Україну з початку року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за лютий 2023 року становив 978 млн доларів. Це на 16,5% менше, ніж роком раніше (1172 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).
За даними НБУ, за січень-лютий 2023 року надійшло 1945 млн доларів, що на 15,5% менше, ніж роком раніше (2 302 млн доларів).
НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).
Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів до України у 2023 році до 16 млрд доларів. Це пов'язано з тим, що люди більше працевлаштовуватимуться.
Нагадаємо, у січні Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.
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