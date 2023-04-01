Переводы трудовых мигрантов упали на 15%: сколько поступило в Украину с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за февраль 2023 года составил 978 млн долларов. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее (1 172 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, за январь-февраль 2023 года поступило 1945 млн долларов, что на 15,5% меньше, чем годом ранее (2 302 млн долларов).
НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.
По данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).
Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до 16 млрд долларов. Это связано с тем, что люди будут больше трудоустраиваться.
Напомним, в январе Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд. долларов.
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