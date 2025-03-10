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"Перехрестя для мирного процесу". Чим важливі переговори США та України в Джидді

Фото: політолог пояснив, чим важливі переговори США та України в Джидді (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Переговори України та США в Джидді (Саудівська Аравія) важливі з точки зору конкретних результатів. Зокрема, можливо, буде домовленість щодо того, коли і як почнуться прямі переговори з Росією.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"Ці переговори в Джидді важливі з точки зору конкретних результатів. Можливо, якісь конкретні результати будуть. Наприклад, врешті решт треба домовлятися, коли і як почнуться прямі переговори з Росією. Українська сторона може на цьому наполягати", - сказав Фесенко.

Також, на його думку, Україна та США можуть знайти спільну позицію в питанні припинення вогню.

"Але все одно потрібно починати потім переговори з Росією, тому що домовитися про припинення вогню потрібно з обох боків. Але для нас ці переговори мають засвідчити - або буде мирний процес шляхом компромісу, або стане очевидним, що адміністрація Трампа вимагає від України односторонніх поступок в бік Росії й ці поступки для нас неприйнятні", - зазначив політолог.

І тоді, за його словами, це означатиме, що з високою ймовірністю переговорний процес втратить сенс.

"Так що це можливо буде перехрестям певним для подальшого мирного процесу", - додав Фесенко.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, завтра, 11 березня, у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з візитом до Саудівської Аравії, але участі в переговорах він не братиме.

Відомо, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Водночас до української делегації мають увійти щонайменше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров.

Детальніше про майбутні переговори у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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