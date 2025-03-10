"Перекресток для мирного процесса". Чем важны переговоры США и Украины в Джидде

Переговоры Украины и США в Джидде (Саудовская Аравия) важны с точки зрения конкретных результатов. В частности, возможно, будет договоренность о том, когда и как начнутся прямые переговоры с Россией.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Эти переговоры в Джидде важны с точки зрения конкретных результатов. Возможно, какие-то конкретные результаты будут. Например, в конце концов надо договариваться, когда и как начнутся прямые переговоры с Россией. Украинская сторона может на этом настаивать", - сказал Фесенко.
Также, по его мнению, Украина и США могут найти общую позицию в вопросе прекращения огня.
"Но все равно нужно начинать потом переговоры с Россией, потому что договориться о прекращении огня нужно с обеих сторон. Но для нас эти переговоры должны показать - либо будет мирный процесс путем компромисса, либо станет очевидным, что администрация Трампа требует от Украины односторонних уступок в сторону России и эти уступки для нас неприемлемы", - отметил политолог.
И тогда, по его словам, это будет означать, что с высокой вероятностью переговорный процесс потеряет смысл.
"Так что это возможно будет перекрестком определенным для дальнейшего мирного процесса", - добавил Фесенко.
Напомним, завтра, 11 марта, в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, но участия в переговорах он принимать не буде.
Известно, что в состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
В то же время в украинскую делегацию должны войти как минимум руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.
Подробнее о предстоящих переговорах в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.
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