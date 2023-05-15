Переховувався біля Києва. Бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі

За даними СБУ, у "міліції ЛНР" його було призначено старшим стрілком. На цій "посаді" він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ на сході України. Окрім цього його залучали його до ремонту військової техніки.

"Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і приховано прибув на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися як переселенець з Луганської області", - розповіли в СБУ.

У червні 2021 року контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Київській області.

"За матеріалами Служби безпеки, бойовика визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ", - повідомили у відомстві.

Суд призначив йому 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: бойовика "ЛНР" засудили до 8 років позбавлення волі (t.me/SBUkr)