Скрывался возле Киева. Боевик "ЛНР" приговорен к 8 годам лишения свободы

По данным СБУ, в "милиции ЛНР" он был назначен старшим стрелком. На этой "должности" он активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке Украины. Кроме того, его привлекали к ремонту военной техники.

"Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрыто прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области", – рассказали в СБУ.

В июне 2021 года контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Киевской области.

"По материалам Службы безопасности, боевик признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ", - сообщили в ведомстве.

Суд назначил ему 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам лишения свободы (t.me/SBUkr)