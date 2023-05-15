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Скрывался возле Киева. Боевик "ЛНР" приговорен к 8 годам лишения свободы

Фото: боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам лишения свободы (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

К восьми годам заключения был приговорен житель Луганской области, который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР".

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, в "милиции ЛНР" он был назначен старшим стрелком. На этой "должности" он активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке Украины. Кроме того, его привлекали к ремонту военной техники.

"Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрыто прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области", – рассказали в СБУ.

В июне 2021 года контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Киевской области.

"По материалам Службы безопасности, боевик признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ", - сообщили в ведомстве.

Суд назначил ему 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам лишения свободы (t.me/SBUkr)

Ранее в МВД сообщали, что оккупанты создавали застенки почти во всех оккупированных населенных пунктах Украины.

В частности, россияне устроили концлагерь, подобный Аушвицу, в селе Пески-Радьковские Харьковской области. Они применили к мирным жителям пытки, как в лагерях смерти.

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