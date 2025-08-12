ua en ru
Понад 90% українських полонених піддаються тортурам в РФ, - Сибіга

Вівторок 12 серпня 2025 11:34
Понад 90% українських полонених піддаються тортурам в РФ, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Понад 90% українських військовополонених у Росії піддавались тортурам та знущанням.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Наші військовополонені перебувають там ( в полоні РФ - ред.) в абсолютно нелюдських умовах за відсутності належної медичної допомоги та можливості спілкуватися з рідними. Всі вони повертаються в стані критичного фізичного і психологічного виснаження", - зазначив Сибіга.

За його словами, 90% українських військовополонених піддаються тортурам з боку Росії. За словами міністра, Офіс Генерального прокурора України зафіксував понад 175 тисяч воєнних злочинів.

Сибіга підкреслив, що для РФ воєнні злочини є інструментом ведення війни та наголосив, що право перестає діяти там, куди ступає нога російського окупанта.

"Росія незаконно утримує та примусово переміщує цивільних осіб, в тому числі викладає дітей. І Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Людське життя не є цінністю для агресора", - додав міністр.

Обміни полоненими

Нагадаємо, під час першого та другого раунду перемовин України та Росії у Стамбулі відбулись домовленості щодо обміну полоненими. Спочатку у форматі "1000 на 1000", а потім про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

Українська сторона заявила, що не розголошуватиме кількість повернутих полонених до завершення всіх обмінів у рамках домовленості.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.

