Понад 90% українських полонених піддаються тортурам в РФ, - Сибіга

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Наші військовополонені перебувають там ( в полоні РФ - ред.) в абсолютно нелюдських умовах за відсутності належної медичної допомоги та можливості спілкуватися з рідними. Всі вони повертаються в стані критичного фізичного і психологічного виснаження", - зазначив Сибіга.

За його словами, 90% українських військовополонених піддаються тортурам з боку Росії. За словами міністра, Офіс Генерального прокурора України зафіксував понад 175 тисяч воєнних злочинів.

Сибіга підкреслив, що для РФ воєнні злочини є інструментом ведення війни та наголосив, що право перестає діяти там, куди ступає нога російського окупанта.

"Росія незаконно утримує та примусово переміщує цивільних осіб, в тому числі викладає дітей. І Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Людське життя не є цінністю для агресора", - додав міністр.