Перехоплювач LITAVR збив "Шахед" із FPV на крилах: яка загроза від них

Компанія F-Drones влітку 2026 року активно розвивала лінійку перехоплювачів LITAVR. У липні компанія представила повністю автономну версію дрона у зв'язці з програмним комплексом 3D LARAG - систему, яка дозволяє відстежувати процес перехоплення в режимі реального часу, а команду на ураження цілі можна віддавати з будь-якої точки світу.

А вже у серпні за підсумками польових випробувань, наближених до бойових умов, військові визнали LITAVR+ найкращим серед перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними "шахедами", про що повідомив 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк.