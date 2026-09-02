Перехватчик LITAVR сбил "Шахед" с FPV на крыльях: какая угроза от них

Компания F-Drones летом 2026 активно развивала линейку перехватчиков LITAVR. В июле компания представила полностью автономную версию дрона в связке с программным комплексом 3D LARAG – систему, позволяющую отслеживать процесс перехвата в режиме реального времени, а команду на поражение цели можно отдавать из любой точки мира.

А уже в августе по итогам полевых испытаний, приближенных к боевым условиям, военные признали LITAVR+ лучшим из перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "шахедами", о чем сообщил 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк.