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Перехватчик LITAVR сбил "Шахед" с FPV на крыльях: какая угроза от них

14:55 02.09.2026 Ср
2 мин
Как перехватчик LITAVR справился с "Шахедом"-носителем дронов и чем угрожает?
aimg Лев Шевченко
Фото: "Шахед" (Getty Images)

Украинский дрон-перехватчик LITAVR поразил "Шахед", который нес на крыльях дополнительные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook F-Drones.

Как произошло поражение цели

Речь идет о боевой работе LITAVR по российскому ударному беспилотнику типа "Шахед", который нес на крыльях дополнительные дроны. Цель уничтожила экипаж "Стаф" батареи перехватчиков БпЛА зенитного ракетного дивизиона 158 ОМБр.

Почему это усложняет работу ПВО

По данным F-Drones-UA, подобные конфигурации усложняют воздушные угрозы: носитель может доставлять сразу несколько способов поражения и создавать дополнительные задачи для противовоздушной обороны. Противник изменяет способы применения БПЛА, и вместе с ними развиваются и средства противодействия.

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Компания F-Drones летом 2026 активно развивала линейку перехватчиков LITAVR. В июле компания представила полностью автономную версию дрона в связке с программным комплексом 3D LARAG – систему, позволяющую отслеживать процесс перехвата в режиме реального времени, а команду на поражение цели можно отдавать из любой точки мира.

А уже в августе по итогам полевых испытаний, приближенных к боевым условиям, военные признали LITAVR+ лучшим из перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "шахедами", о чем сообщил 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк.

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