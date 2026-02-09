Перехоплення телефонного дзвінка: у Білому домі стався незвичайний контакт з оточенням Трампа

США зафіксували незвичайну телефонну розмову іноземної розвідки з близькою до президента особою, що спричинило посилений контроль за поширенням даних усередині АНБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian .

Перехоплення телефонної розмови

2025 року Агентство національної безпеки США зафіксувало незвичайну розмову між іноземною розвідкою та особою, пов'язаною з оточенням президента.

Перші відомості про перехоплення надійшли адвокату інформатора, який передав їх директору національної розвідки. Замість того, щоб дозволити АНБ самостійно опрацьовувати дані, паперову копію секретної інформації було передано безпосередньо главі адміністрації.

Обмеження поширення даних

Після отримання розвідданих директор національної розвідки ухвалила рішення обмежити поширення інформації всередині АНБ, доручивши співробітникам передавати документи винятково до свого офісу.

Спочатку вважалося, що розмова відбулася навесні 2025 року, проте пізніше адвокат уточнив, що особа, пов'язана з оточенням президента, не є державним службовцем або офіційним членом адміністрації.

Офіційна реакція

Прессекретар директора національної розвідки заявив, що дії повністю відповідали статуту і законам, а публікації з політичним підтекстом не відображають реальний стан справ. За словами відомства, такі повідомлення не повинні підривати роботу АНБ та інших служб із забезпечення національної безпеки.

Вплив на систему безпеки

Випадок знову наголосив на важливості суворого контролю за секретною інформацією та дотримання юридичних процедур під час взаємодії розвідувальних структур із політичним оточенням.

Він показав, що навіть один телефонний дзвінок може викликати питання про поширення даних, відповідальність і перевірку осіб, залучених у контакти з іноземними розвідками.