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Переходила дорогу на красный свет: в Киеве автомобиль сбил насмерть женщину

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 14:57
Переходила дорогу на красный свет: в Киеве автомобиль сбил насмерть женщину Фото: в столице произошла смертельная авария (РБК-Украина)
Автор: Тиберий Юрик

В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что авария произошла на Кольцевой дороге. На месте инцидента правоохранители установили, что водитель автомобиля "Volkswagen" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в установленном месте на запрещающий сигнал светофора.

"От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Сейчас ее личность устанавливается". - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Переходила дорогу на красный свет: в Киеве автомобиль сбил насмерть женщинуФото: в Киеве произошла смертельная авария (фото facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, что в селе Новая Збурьевка водитель микроавтобуса насмерть сбил мать с 9-летней дочерью.

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