Переходила дорогу на красный свет: в Киеве автомобиль сбил насмерть женщину

В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб один человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы .

Сообщается, что авария произошла на Кольцевой дороге. На месте инцидента правоохранители установили, что водитель автомобиля "Volkswagen" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в установленном месте на запрещающий сигнал светофора.

"От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Сейчас ее личность устанавливается". - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Фото: в Киеве произошла смертельная авария (фото facebook.com/UA.KyivPolice)