Переходила дорогу на красный свет: в Киеве автомобиль сбил насмерть женщину
В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб один человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.
Сообщается, что авария произошла на Кольцевой дороге. На месте инцидента правоохранители установили, что водитель автомобиля "Volkswagen" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в установленном месте на запрещающий сигнал светофора.
"От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Сейчас ее личность устанавливается". - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).
Фото: в Киеве произошла смертельная авария (фото facebook.com/UA.KyivPolice)