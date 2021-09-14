Переходила дорогу на червоне світло: в Києві автомобіль збив на смерть жінку

У Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті аварії загинула одна людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці .

Повідомляється, що аварія сталася на Кільцевій дорозі. На місці інциденту правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Volkswagen" скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу у встановленому місці на заборонений сигнал світлофору.

"Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Наразі її особа встановлюється". - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: в Києві сталася смертельна аварія (facebook.com/UA.KyivPolice)