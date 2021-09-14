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Переходила дорогу на червоне світло: в Києві автомобіль збив на смерть жінку

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 14:57
Переходила дорогу на червоне світло: в Києві автомобіль збив на смерть жінку Фото: в столиці сталася смертельна аварія (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

У Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті аварії загинула одна людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Повідомляється, що аварія сталася на Кільцевій дорозі. На місці інциденту правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Volkswagen" скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу у встановленому місці на заборонений сигнал світлофору.

"Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Наразі її особа встановлюється". - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Переходила дорогу на червоне світло: в Києві автомобіль збив на смерть жінкуФото: в Києві сталася смертельна аварія (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, що у селі Нова Збур’ївка водій мікроавтобуса на смерть збив матір з 9-річною дочкою.

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