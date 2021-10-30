Переход на зимнее время. Как подготовиться: совет эксперта

Готовиться к переводу часов нужно минимум за месяц. Чтобы переход с летнего времени на зимнее и наоборот минимально повлиял на выработанные биоритмы, нужно в первую очередь лечить хронические заболевания и откорректировать режим дня.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Час вперед - час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".

По словам врача-сомнолога Юрия Погорецкого, к такому переходу нужно готовиться постепенно и каждый день ложиться спать все раньше.

"Надо готовиться к переводу часов и постепенно смещаться назад, на 5-10 минут раньше ложиться спать, чтобы мягко перейти через это. В первую очередь надо лечить свои хронические заболевания, а свое отсутствие культуры сна начать корректировать. Не употребляйте кофе, черный и зеленый чай", - объясняет он.

Врач отметил, что усилить мелатонин помогают продукты богатые на триптофан,

"Это индейка, кролик, дичь, перепела, телятина, икра красная, голландские сыры, нежирная брынза, моцарелла, орешки, банан, стакан молока с медом перед сном", - рассказал сомнолог.

Вместе с тем врач не рекомендует заниматься физическими нагрузками перед сном и избегать психического давления.