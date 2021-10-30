Эксперты оценили необходимость перевода часов

Перевод часов в Украине, по мнению экономистов, позволяет стране экономить ресурсы, а также увеличить время работы населения. Медики предлагают остаться на привычном для украинцев зимнем времени, поскольку такие изменения негативно влияют на здоровье.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Час вперед-час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".

По словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, для экономики страны однозначно лучше оставить переход на летнее время.

"Это связано с тем, что у нас, получается, летнее время начинается раньше, а если остаться на зимнем времени, то темное время суток будет начинаться на час раньше, и, как результат, увеличатся расходы на освещение, увеличивается аварийность на дорогах, потому что в светлое время суток происходит меньше аварий, и т. д.", - пояснил он.

Экономист отметил, что когда мы не переводим время, это приводит к большему потреблению электроэнергии и тратится на это больше денег, что приводит к увеличению прибыли компаний, которые продают эту электроэнергию.

Вместе с тем врач-сомнолог Юрий Погорецкий подчеркнул, что перевод часов несет за собой сонливость, потерю трудоспособности, сахарный диабет, инсульт, инфаркт и появление суицидальных настроений.

"Миллионы лет бактерии, растения, животные и люди производили свои биоритмы, привязанные к Солнцу. Каждый из нас живет в своем регионе, имеет свой биоритм за солнцем, поэтому любое смещение или перемещение сна (час вперед - час назад) приводит к страшным последствиям", - подчеркнул эксперт.

Врач утверждает, что Украине не нужно переводить часы.

"Поэтому весной надо было принимать закон и не переводить часы на летнее время. Вот сейчас мы будем переходить на свое нормальное зимнее время, но все равно последствия от этого перехода будут", - добавил Погорецкий.