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Перехід на зимовий час. Як підготуватися: порада експерта

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Україна, Субота 30 жовтня 2021 10:48
Перехід на зимовий час. Як підготуватися: порада експерта Фото: як українцям підготуватися до переходу на зимовий час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Готуватися до переведення годинників потрібно щонайменше за місяць. Щоб перехід з літнього часу на зимовий та навпаки мінімально вплинув на вироблені біоритми, потрібно першочергово лікувати хронічні захворювання та відкоригувати режим дня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Година вперед - година назад. Коли Україна знову переводить час та чи скасують цю традицію".

За словами лікаря-сомнолога Юрія Погорецького, до такого переходу потрібно готуватися поступово та щодня лягати спати все раніше.

"Треба готуватися до переведення годинників та поступово зміщуватися назад, на 5-10 хвилин раніше лягати спати, щоб м’яко перейти через це. У першу чергу треба лікувати свої хронічні захворювання, а свою відсутність культури сну почати коригувати. Не вживайте каву, чорний та зелений чай", - пояснює він.

Лікар зазначив, що підсилити мелатонін допомагають продукти багаті на триптофан,

"Це індичка, кролик, дичина, перепілка, телятина, ікра червона, голландські сири, нежирна бринза, моцарела, горішки, банан, стакан молока з медом перед сном", - розповів сомнолог.

Разом з тим лікар не рекомендує займатися фізичними навантаженнями перед сном та уникати психічного тиску.

Нагадаємо, експерти оцінили, наскільки є необхідним переведення годинників в Україні.

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