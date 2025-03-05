Синоптик розповіла, чому в Україні так вітряно й коли погода зміниться на краще

Останніми днями в Україні утримується досить неспокійна погода. Проте вже незабаром пориви вітру зійдуть нанівець.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чому в Україні зараз так вітряно й коли погода зміниться

За словами експерта, зараз на території України так вітряно через кілька "утворень", які "зустрілись" один з одним.

"Над Центральною Європою та над Балканами тримається антициклон - поле високого атмосферного тиску", - розповіла синоптик.

Тим часом через північ Європи (впродовж вчорашнього дня, сьогоднішнього та завтрашнього) "такі досить активні процеси проходять і атмосферні фронти". Тобто над Північною Європою - область зниженого тиску.

"Тому Україна зараз (як і Польща, і країни Балтії - території на північ, північний схід від нас) має ось таке посилення вітру", - зауважила Птуха.

Вона повідомила, що йдеться про певне "протистояння між полем високого тиску над Центральною Європою та полем низького тиску над Північною Європою".

"Тому в нас можуть бути такі посилення. Це - градієнт тиску. Великий перепад, скажімо так. Тому над нами ось такі повітряні потоки активні з північного заходу", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Згідно з інформацією синоптиків, завтра (у четвер, 6 березня) ще буде досить вітряно. Проте надалі - з п'ятниці (7 березня) та суботи (8 березня) - антициклон буде змінюватись.

"Напевно, перебудова відбудеться в баричному полі. Але вже так будуть розміщуватися ці утворення, що над нами вже не буде таких градієнтів тиску і буде не так вітряно. Буде більш спокійна погода", - розповіла Птуха.

Вона додала, що ймовірні також певні прояснення.

"Тому, що все одно більше переважатиме поле високого тиску, яке забезпечить погоду без опадів. А у поєднанні з теплою повітряною масою - таку весняну, приємну погоду", - підсумувала синоптик.